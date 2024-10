Nel prossimo turno i nerazzurri se la vedranno contro l'Arsenal a San Siro il 6 di novembre

Seconda vittoria consecutiva nella terza giornata di Champions League per l’Inter, che si impone nel finale per 0 a 1 in casa degli svizzeri dello Young Boys. Sul campo in erba sintetica di Berna, i nerazzurri trovano la vittoria grazie a un gol di Thuram al 93′ in pieno recupero. In precedenza Arnautovic sbaglia un rigore. Con questa vittoria, la squadra di Inzaghi si porta aggancia il gruppo di squadre al secondo posto in classifica con 7 punti. Nel prossimo turno l’Inter se la vedrà contro l’Arsenal a San Siro il 6 di novembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata