Arresto cardiaco durante una partita tra amici. Aveva 61 anni

Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all’età di 61 anni Luigi Rocca, ex calciatore di Inter (con cui esordì in Serie A), Piacenza, Taranto e Casertana. Secondo quanto riportato da ‘Libertà’, Rocca ha accusato un malore durante una partitella fra amici: ha avvisato i compagni e si è accasciato a terra in seguito a un attacco cardiaco. I presenti hanno subito chiamato il 118, con i soccorritori che hanno subito impiegato il defibrillatore presente sul posto, per poi inviare l’elisoccorso da Parma. Una volta condotto all’ospedale Guglielmo da Saliceto, tuttavia, Rocca è deceduto.

