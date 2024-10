L'ex attaccante è ricoverato all'ospedale di Lavagna

L’ex calciatore di Sampdoria e Fiorentina Francesco Flachi è stato colpito da un principio di infarto nelle scorse ore, mentre si trovava nella sua abitazione di Rapallo, ed è stato trasportato con urgenza presso l‘ospedale di Lavagna, dove è tuttora ricoverato. Lo precisa la PSM Rapallo, la squadra di Promozione in cui l’ex attaccante allena attualmente. Lo stesso Flachi, tramite i propri social, ha voluto rassicurare tutti: “Grazie a tutti per i tanti messaggi – ha scritto pubblicando una foto dall’ospedale – Sto benissimo, sono già in piedi”.

