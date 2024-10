L'ex numero uno rossonero al Festival dello Sport di Trento

L’ex leggenda rossonera Nelson Dida ha parlato del suo ex club a margine di un’esibizione a Padel al Festival dello Sport di Trento. “Se il Milan maturo per competere per lo scudetto? Si, sicuramente si, sono cresciuti tanto i calciatori in quest’ultimo anno”, ha dichiarato il portiere brasiliano che poi ha aggiunto: “Il Milan ha acquistato un po’ di nuovi giocatori e sicuramente devono ancora integrarsi in questo nuovo contesto ma faranno sicuramente bene”.

