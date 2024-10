In Bolivia la Colombia sconfitta per 1-0

Rilancio Brasile, frenata Argentina, cade la Colombia. Negli incontri validi per la nona giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale, la nazionale verdeoro torna al successo espugnando in rimonta Santiago del Cile (1-2). Igor Jesus e Luiz Enrique rimontano l’iniziale vantaggio siglato da Eduardo Vargas. L’Albiceleste capolista del girone non va oltre il pari in Venezuela (1-1): apre Otamendi, i padroni di casa rispondono con Rondon. Non ne approfitta la Colombia che si arrende in Bolivia: nonostante il rosso dopo 20 minuti a Cuellar i ‘Tiahuanacos’ si impongono 1-0 con il gol di Miguelito. Finisce a reti inviolate Ecuador-Paraguay.

