Il ct della Nazionale: "Bisogna far giocare anche chi c'è dietro, far crescere tutti"

“Per me non si gioca troppo, per me bisogna essere attrezzati per giocare molto. Bisogna far giocare anche chi c’è dietro, far crescere tutti. Però quando non si fa risultato si dice che è colpa delle scelte, delle riserve, non si favorisce questa crescita. Se si continua a fare questi ragionamenti vuol dire restare attaccati a degli alibi: si può giocare spesso e fare un calcio di alto livello, è chiaro che poi vanno valutati anche gli avversari”. Lo ha detto il ct della Nazionale di calcio, Luciano Spalletti, oggi a Firenze, al centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri hanno iniziato il raduno in vista dei prossimi due impegni di Nations League, giovedì 10 ottobre a Roma contro il Belgio e lunedì 14 ottobre a Udine contro Israele.

