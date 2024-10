Udienza entro il 15 dicembre. La "soddisfazione" della Federcalcio

Si è tenuta questa mattina l’udienza relativa al ricorso in via cautelare presentato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione dell’Autorità Antitrust di sanzionare la Federcalcio per abuso di posizione dominante in relazione all’organizzazione e il tesseramento di tornei giovanili su segnalazione di alcuni Enti di Promozione Sportiva. Tale decisione è stata da subito contestata dalla stessa Figc ritenendola “ingiustificata e basata su un ragionamento giuridico errato”.

La soddisfazione della Figc

Il collegio della sezione I del Tar del Lazio, discutendo sulla richiesta di sospensiva, ha accolto la richiesta della Federazione di fissare l’udienza nel merito entro il 15 febbraio 2025. Da via Allegri filtra “soddisfazione” circa la decisione di abbreviare al massimo i tempi per il giudizio.

