Il 22enne attaccante del Chelsea ha vinto il premio per la stagione 2023-2024, posizionandosi davanti a Jude Bellingham e Bukayo Saka

Cole Palmer è stato nominato dai tifosi miglior giocatore inglese dell’anno (player of the year) per la stagione 2023-2024. Il 22enne, attaccante del Chelsea, è stato scelto davanti a due fuoriclasse come Jude Bellingham (Real Madrid) e Bukayo Saka (Arsenal).

Chi è Cole Palmer

Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, Palmer ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2020 ed è rimasto con i Citizens fino al 2023, anno in cui il suo cartellino è stato venduto al Chelsea per 47 milioni di euro. Nella stagione appena iniziata ha giocato sette partite e messo a segno sei gol e cinque assist, garantendo ai Blues una rete ogni 100 minuti. Nell’annata passata, in 45 match, ha realizzato 25 gol e 15 assist.

Chi ha vinto il premio prima di lui

Prima di lui il premio è stato conquistato da calciatori come David Beckham (2003), Frank Lampard (2004, 2005), Steven Gerrard (2007, 2012), Wayne Rooney (2008, 2009, 2014, 2015), Harry Kane (2017, 2018), Bukayo Saka (2021-2022, 2022-2023).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cole Jermaine Palmer (@colepalmer10)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata