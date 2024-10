Il tweet dei lancieri: "Riposa in pace leggenda"

Lutto nel calcio olandese: è morto all’età di 73 anni Johan Neeskens. Lo ha reso noto l’Ajax attraverso i suoi profili social. “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa di Johan Neeskens. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia in questo momento. Riposa in pace, leggenda dell’Ajax”, si legge nel tweet.

We are deeply saddened to hear about the passing of Johan Neeskens. Our thoughts are with his family at this time ♥️

Rest in peace, Ajax legend. pic.twitter.com/IXsuVCHDee

— AFC Ajax (@AFCAjax) October 7, 2024