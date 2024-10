Per il campione del mondo una doppietta, che porta il suo bottino a 17 gol in 17 partite di campionato

Ancora un trofeo per Lionel Messi, il 46esimo della sua incredibile carriera. L’argentino, con il suo Inter Miami, nella notte si è aggiudicato il Supporters’ Shield della Major League Soccer americana, che viene assegnato ogni anno alla squadra con il maggior numero di vittorie nella stagione regolare. La certezza matematica è arrivata con la vittoria per 3-2 dell’Inter Miami contro il Columbus Crew, in cui Messi ha segnato una doppietta – uno dei due gol su punizione – e l’altra rete è stata segnata da Luis Suarez. Per ‘La Pulga’ sono 17 marcature in 17 partite di campionato quest’anno. Con la vittoria del Supporters’ Shield l’Inter Miami si è aggiudicato il fattore campo nei playoff che assegneranno la vittoria del campionato, al via a fine ottobre.

“Messi” Porque definió con la punta de su tremenda pija para poner la ventaja parcial del Inter Miami por 2-0 ante Columbus Crew por la MLS. Con la chota dormida le pegó, dos goles en 5 minutos hizo Lionel, es re pijudo el enano hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/q4i55MRxLa — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 3, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata