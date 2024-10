Il primo cittadino aveva svelato che il calciatore si sarebbe trasferito nel paese dell'hinterland milanese. Lo spagnolo: "Ora dovrò cambiare casa"

Scontro social tra l’attaccante del Milan, Alvaro Morata, e il sindaco di Corbetta (Milano), Marco Ballarini, dopo che il primo cittadino mercoledì, con una storia su Instagram, aveva rivelato che il calciatore spagnolo si sarebbe trasferito nel paesino dell’hinterland meneghino. “Benvenuto“, aveva scritto Ballarini postando una foto di Morata con la maglia rossonera e la scritta ‘Corbetta 7’. Un post che però non è stato accolto bene dal centravanti rossonero, che sempre su Instagram ha scritto: “Egregio sig. Signor Sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy invece mi trovo a dover cambiar casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini”, ha scritto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata