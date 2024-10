Il vicepresidente nerazzurro Zanetti non rilascia dichiarazioni

“Se siamo tranquilli? Sicuramente sì”. Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, risponde così ai giornalisti al suo arrivo in un ristorante del centro di Milano per l’incontro con la dirigenza dello Stella Rossa in vista del match di Champions League. Il riferimento è all’inchiesta che ha portato all’arresto di numerosi capi della tifoseria di Inter e Milan. Poco prima dell’arrivo di Marotta era arrivato anche il vicepresidente Javier Zanetti senza rilasciare dichiarazioni.

