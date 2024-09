Il presidente rossoblu non ha invece commentato gli arresti degli ultras di Inter e Milan

La decisione di far disputare Genoa-Juventus a porte chiuse dopo gli scontri tra ultras rossoblu e doriani prima del derby? “Se si è deciso così vuol dire che era giusto. L’importante è che ci sia uniformità di atteggiamento, credo siano cose che capitano purtroppo non solo a Genova”. Così il presidente del Genoa, Alberto Zangrilo, uscendo dall’assemblea di Lega Serie A a Milano. Zangrillo non ha invece risposto alle domande dei cronisti sugli arresti a Milano dei capi ultras di Inter e Milan: “È fuori contesto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata