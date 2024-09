Il presidente dell'Inter non si è fermato a parlare con i giornalisti

Ancora nessun commento da parte del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, in merito agli arresti che lunedì mattina hanno coinvolto diversi esponenti di primo piano della Curva Nord, il tifo organizzato nerazzurro. All’uscita dall’assemblea di Lega Serie A a Milano, il numero uno dell’Inter ha lasciato in auto la sede della lega, in via Rosellini, senza fermarsi a parlare con i giornalisti.

