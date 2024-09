L'allenatore bianconero alla vigilia della sfida di Marassi: "Vlahovic lavora bene, squadra ha bisogno di lui e viceversa"

Curioso siparietto nel finale della conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Genoa-Juventus, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Il tecnico bianconero ha rivelato ai giornalisti la formazione che scenderà in campo domani alle 18 a Marassi. “L’ho già scelta – ha confessato ai giornalisti – Perin, Rouhi, Bremer, Kalulu, Danilo capitano, Fagioli, McKennie, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic e Nico Gonzalez“. Da sottolineare l’esordio dal 1′ del giovane Rouhi e l’ennesima esclusione di Douglas Luiz, con Locatelli a riposo e Fagioli titolare al suo posto.

Motta: “Percorso Juve giusto, con Napoli fatto passo importante”

“Il percorso che stiamo facendo è giusto, abbiamo fatto un passo molto importante contro il Napoli sul voler tenere la palla. Ne abbiamo parlato anche internamente. Da lì in avanti dobbiamo fare meglio tante altre cose per poter arrivare in modo giusto nell’area avversaria”, ha detto Motta alla vigilia della trasferta di campionato contro il Genoa. “Affronteremo un Genoa forte, mi aspetto il miglior Genoa possibile, noi dobbiamo essere pronti a fare la miglior partita – ha proseguito parlando dell’avversario – E’ una squadra che si difende molto bene e va con tanti uomini in area di rigore, nei momenti in cui abbiamo il controllo dobbiamo approfittarne e arrivare nell’area di rigore avversaria nel modo giusto per poter creare situazioni”.

“Vlahovic lavora bene, squadra ha bisogno di lui e viceversa”

“Vlahovic sta lavorando molto bene, è chiaro che per l’attaccante è importante che il gioco venga fatto bene da dietro, va messo in condizione di concludere nel miglior modo possibile. Lui ha bisogno della squadra come la squadra ha bisogno di lui. Sta facendo molto bene in tante altre cose”, ha continuato Motta che ha poi aggiunto: “Possiamo sicuramente fare meglio per arrivare a creare le situazioni, lui sarà sicuramente nel momento giusto e nel posto giuso per poter concludere bene”.

Peccato per scontri derby Genova, paghiamo tutti

L’allenatore bianconero è poi intervenuto sugli scontri di Genova tra i tifosi di Genoa e Sampdoria prima del derby di Coppa Italia. “E’ un peccato, stiamo parlando dello sport più bello del mondo. E’ un peccato per tutti, per i tifosi, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti e i presidenti. Penso in un momento così alla fine paghiamo tutti”, ha detto Motta. “A Genova ho vissuto momenti belli e meno belli, ma è stato un privilegio – ha proseguito – E’ una squadra in cui mi sono trovato molto bene sia da giocatore che da allenatore. Mi ha dato tanto e penso di aver dato tanto a questo club, sono sempre contento di tornare lì”.

