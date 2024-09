Il ds bianconero al 'Corriere della Sera': "Scudetto? Inter e Napoli favorite, noi abbiamo cambiato tanto"

“Il rinnovo di Vlahovic è un problema? No, un calciatore come lui con prospettive ancora importanti non può mai essere un problema, il rinnovo è un obiettivo, lo faremo. Un giocatore che vale tanto e guadagna tanto per noi rappresenta un patrimonio“. Lo ha detto il managing director football della Juventus Cristiano Giuntoli in una intervista al ‘Corriere della Sera’. “Il cambio all’intervallo di Juve-Napoli? Nel calcio di Thiago succede, nulla di particolare”, ha concluso il dirigente bianconero.

“Chi vince il campionato? Presto per dirlo, ma Inter e Napoli sono le favorite. Lo dice la storia, vince sempre la squadra più esperta. L’Inter lo è, il Napoli per il cambio strategia che ha fatto lo è diventata”, ha poi sottolineato il ds bianconero. “Abbiamo cambiato tanto, e quando lo fai rischi sempre. Abbiamo modificato completamente il modo di pensare calcio, partiti da zero. Non sappiamo ancora quello che possiamo fare, siamo alla scoperta di noi stessi. Adesso c’è anche la curiosità di capire, vedere cosa facciamo – ha proseguito – Thiago Motta? E’ evidente che con il Bologna aveva fatto così bene che non eravamo gli unici ad avere gli occhi su di lui, ne eravamo consapevoli e abbiamo giocato le nostre carte, sposando evidentemente in toto il suo progetto di calcio”. Giuntoli però aveva individuato un piano B. “Non dico il nome, ma è un allenatore straniero che esercitava ed esercita ancora in Europa”, ha rivelato.

