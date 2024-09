Mercoledì Genoa e Sampdoria si affronteranno in Coppa Italia

“Il derby è una festa, la città vuole che ci sia un comportamento giusto, si vuole poter andare allo stadio anche con i bambini e le famiglie. Abbiamo bisogno che non ci siano problemi ma che sia una grandissima festa per la città”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, questa mattina a margine di un incontro a Genova con le società di calcio di Genoa e Sampdoria in vista del derby di Coppa Italia di mercoledì al Ferraris, sul quale dopo i fatti delle ultime settimane si erano concentrati i timori di possibili disordini e attriti tra le tifoserie. “Le partite di calcio – ha aggiunto – che portano spettacolo ai cittadini genovesi sono sempre opportunità buone, sono cose belle, sono un segnale molto bello della nostra città. La nostra città vuole vedere eventi sportivi, Genova 2024 Capitale dello sport ne ha portato decine anzi centinaia, alcuni anche completamente nuovi che hanno avuto grande entusiasmo da parte dei cittadini e dei turisti”. “Anche il derby deve essere questo – conclude Bucci – il derby è sempre una cosa bella e noi vogliamo che sia bella. Il mio appello va ovviamente a qualcuno che magari vuole approfittarne per fare cose che non sono corrette, il mio appello è per favore non fatelo”

