Prima vittoria stagionale per i lagunari grazie ai gol di Busio e Pohjanpalo

Il Venezia rompe il ghiaccio, batte per 2-0 il Genoa nell’anticipo della 5/a giornata di Serie A e prova così a mettersi alle spalle un inizio di stagione difficile. Prima vittoria sulla panchina lagunare per Di Francesco, mentre il Genoa di Gilardino incassa il suo secondo ko stagionale. Dopo un primo tempo non proprio esaltante, con i padroni di casa però nettamente più vivaci e pericolosi con Oristanio e Busio, la partita si accende nella ripresa. In avvio il Genoa perde per un grave infortunio alla caviglia Malinovskyi, il centrocampista ucraino è costretto ad uscire in barella dolorante. Poi il Venezia ha la prima grande occasione per passare in vantaggio, ma Pohjanpalo sbaglia un rigore ipnotizzato da Gollini. Da eroe a protagonista in negativo è un attimo, però, perchè al 63′ il portiere genoano si fa sorprendere da un tiro-cross innocuo di Busio con la palla che si infila vicino al palo. Lagunari avanti 1-0. Il Genoa prova a reagire, ma non riesce a trovare varchi. Il Venezia si difende con ordine e all’85’ trova anche il raddoppio con una girata vincente da centro area del suo bomber Pohjanpalo. Il finlandese si fa così perdonare l’errore dal dischetto consegnando di fatto la prima vittoria stagionale ai suoi.

