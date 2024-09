Il nuovo allenatore giallorosso: "La proprietà è stata molto chiara e molto diretta. Bene alcuni concetti di De Rossi"

“Penso che la squadra l’anno scorso ha dimostrato che può lottare con chiunque. In questi mesi di De Rossi abbiamo visto tanti concetti che piacciono a me, come l’aggressività soprattutto nella prima fase e la difesa a 3. Ci sono tanti spunti da prendere là e amalgamare”. Così il nuovo allenatore della Roma, Ivan Juric, in conferenza stampa prima della partita con l’Udinese. “La squadra può fare pressing alto, è una caratteristica che mi piace tanto”, ha aggiunto.

“La proprietà è stata molto chiara e molto diretta. Hanno preso tanti giovani da sviluppare e c’è un buon mix con giocatori più esperti. L’obiettivo è la Champions” ha sottolineato il neo tecnico giallorosso.

