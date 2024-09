Con questo pareggio le due squadre salgono a 5 punti

È terminata 2-2 Lecce-Parma, anticipo della quinta giornata di Serie A. Al ‘Via del Mare’ un finale da urlo. I padroni di casa, infatti, erano in vantaggio 2-0 al 93 grazie ai gol di Dorgu e Krstovic. Negli ultimi secondi la rimonta della squadra di pecchia con l’ex Almqvist e con Hainaut. Con questo pareggio le due squadre, che hanno giocato in 10 per le espulsioni di Guilbert e Cancellieri, salgono a 5 punti.

