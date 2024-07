Galliani: "Grande onore portare sulle nostre divise un marchio globale"

Ford Pro e AC Monza siglano una partnership per la stagione 2024-25 che vedrà il marchio leader nei veicoli commerciali in veste di sleeve sponsor. “Un binomio vincente, dentro e fuori dal campo: oltre alla prestigiosa visibilità sulla divisa di gioco, Ford Pro metterà a disposizione la sua flotta di veicoli commerciali di nuova generazione, progettati per garantire massima efficienza, connettività e produttività. Un supporto concreto per accompagnare l’AC Monza nelle sfide più impegnative – si legge in una nota del club brianzolo – La collaborazione tra Ford Pro e AC Monza nasce dalla volontà di fare squadra insieme, promuovendo e sostenendo un territorio, come la Brianza, simbolo dell’eccellenza italiana, centro nevralgico per industria e commercio”.

“Siamo davvero felici di affiancare AC Monza in questa nuova avventura – ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia – Per noi fare squadra con il Monza rappresenta una grande opportunità, perché ci permette di essere ancora più vicini a un territorio che incarna perfettamente i valori di Ford Pro: dedizione e passione per il proprio lavoro, e la voglia di fare sempre più e sempre meglio. Per questo supportare il club non solo come Sleeve Sponsor, ma anche come partner strategico, mettendo a disposizione la nostra gamma di veicoli commerciali Ford Pro, ci riempie ancora più di orgoglio”.

“È un grande onore portare sulla manica delle nostre divise da gioco un marchio conosciuto a livello mondiale come Ford Pro. Questa sponsorizzazione arricchisce il prestigio internazionale di AC Monza – ha commentato l’ad del Monza Adriano Galliani – Con Ford Pro condividiamo l’ambizione ma anche l’attenzione al territorio e non mancheranno le iniziative rivolte ai tanti tifosi della Brianza. Da parte nostra, faremo il massimo per ripagare la fiducia, sia dentro che fuori dal campo”.

