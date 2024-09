L'ex portiere bianconero: "Con il malore ho scoperto il significato della parola paura"

Tra il pubblico del big match di Serie A di sabato 21 settembre tra Juventus e Napoli ci sarà anche un ritorno speciale. Sugli spalti dell’Allianz Stadium tornerà infatti, più di due anni dopo essere stato colpito da un aneurisma cerebrale che ne ha messo in pericolo la sopravvivenza, l’ex portiere bianconero Stefano Tacconi. Lo storico estremo difensore, 67 anni, lo ha annunciato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, raccontando anche il difficile percorso di recupero dopo il malore. “Mi sento fortunato perché posso raccontarlo. Non mi ricordo tutto, ma so di aver fatto passare un bello spavento alla mia famiglia. E ho scoperto il significato della parola paura, sensazione mai provata”, spiega, descrivendo la sua attuale vita. “Le cose vanno meglio e sono in ripresa, ma ho visto persone che hanno avuto il mio problema incorrere in ricadute. Per questo ho capito che non posso fare più il fighetto come una volta. Mi hanno tolto il fumo e il bere, il mangiare lo decido ancora io. E mi cucino tutto da solo”.

