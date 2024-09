Vittoria in rimonta per la squadra di Runjaic, doppietta per Thauvin

L’Udinese ha superato per 3-2 il Parma nel posticipo delle 18:30 della quarta giornata di Serie A. La squadra allenata da Runjaic si installa così al primo posto solitario in classifica, mentre il Parma resta fermo a quota 4 punti come Lazio e Lecce. Vittoria in rimonta per i friulani, con la rete di Lucca e la doppietta di Thauvin a ribaltare l’iniziale doppio vantaggio parmense con Delprato e Bonny. Espulso al 74esimo il parmense Mandela Keita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata