Rimonta firmata da Retegui, De Ketelaere e Lookman

L’Atalanta ha battuto la Fiorentina 3-2 nella quarta giornata di Serie A. È successo tutto in un primo tempo pirotecnico. Viola in vantaggio con Martinez Quarta al 15′, al 21′ il pareggio di Retegui. Nuovo vantaggio ospite con Kean al 32′. Nell’ultimo minuto del primo tempo rimonta e sorpasso orobico firmato da De Ketelaere e Lookman. Nella ripresa Nerazzurri più pericolosi, ma il risultato non è cambiato. Grazie a questo successo l’Atalanta si porta a sei punti in classifica, per la Fiorentina, che resta a tre, è il primo ko.

