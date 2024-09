L'allenatore giallorosso ha parlato alla vigilia del match contro il Genoa

Alla vigilia della trasferta a Genova contro il Grifone, l’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ha parlato nella classica conferenza pre match. “Artem è pronto per giocare, giocherà, è importantissimo per noi, possiamo cercare di analizzare le nostre partite e la sua. Non dipende però da Dovbyk se non abbiamo fatto quello che dovevamo. Noi dobbiamo aiutarlo a essere meno attenzionato dai giocatori e quando si sarà sbloccato non si fermerà più”, ha dichiarato il tecnico giallorosso parlando delle condizioni dell’attaccante ucraino che in settimana si era fermato per un infortunio in nazionale.

Zalewski fuori per scelta della società

Sulla decisione di mettere fuori rosa Nicola Zalewski dopo il rifiuto al Galatasaray, De Rossi ha spiegato: “Se è una scelta definitiva non lo so, non credo. È legato al suo contratto in scadenza. La decisione l’ha presa la società e io l’ho saputo qualche giorno fa. Di definitivo nel calcio non c’è niente, se troveranno un accordo per rinnovare il contratto verrà inserito di nuovo dentro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata