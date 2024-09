I felsinei rimontano nel finale dallo 0-2

È terminato 2-2 Como-Bologna, primo match della quarta giornata del campionato di Serie A. Squadra di Fabregas in vantaggio per 2-0 grazie a un autogol di Casale nel primo tempo e un gol di Cutrone nella ripresa. Nel finale la riscossa della squadra felsinea che rimonta con Castro e un gol di Iling-Junior nel recupero. Con questo pareggio il Como sale a 2 punti in classifica, il Bologna, ancora senza vittorie, si porta a quota tre.

