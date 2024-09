Il tecnico azzurro prima della sfida con il Cagliari: "Avversario tosto, Nicola sottovalutato"

Antonio Conte parla all’antivigilia del match contro il Cagliari che vedrà il Napoli in trasferta in Sardegna e in conferenza stampa fa un bilancio dei suoi primi 100 giorni in azzurro: “Sono stati molto intensi sotto tutti i punti di vista, si è dovuto lavorare molto in campo e fuori dal campo. Mi ritengo soddisfatto perché sono stati 100 giorni che hanno dato un indirizzo”, ha detto il tecnico dei partenopei. “Siamo partiti per una ricostruzione, è in atto un cambiamento importante. Il mercato ha portato dei miglioramenti in principio. Cercherò di cucire l’abito migliore per il Napoli. So cosa mi aspetta e quelle che sono le aspettative nei miei confronti. Cercherò di rispondere con il lavoro”.

Bene idea di Adl su centro sportivo, all’Inter trovato disastro

“È difficile trovare delle famiglie italiane impegnate. Va riconosciuto grande merito alla famiglia De Laurentiis anche considerando il percorso fatto in questi 20 anni: dalla Serie C a grandissimi livelli”, ha dichiarato Conte che sul presidente ha aggiunto: “La sua commozione nel parlare dei suoi anni al Napoli fa capire il suo impegno – ha aggiunto Conte -. L’idea di un centro sportivo può dare qualcosa in più. Quando sono arrivato all’Inter Appiano era un disastro”.

Cagliari avversario tosto, Lukaku dal 1′ da valutare

L’ex allenatore di Juve e Inter ha poi parlato della sfida contro i sardi sottolineando che “il Cagliari è una squadra tosta come tutte le squadre di Nicola che è un allenatore sottovalutato”. “Dovremo fare grande attenzione con la consapevolezza che dobbiamo dare continuità. È più di un anno e mezzo che non facciamo tre vittorie di fila. Non dobbiamo essere provinciali e non dobbiamo pensare alla Juventus. Dobbiamo essere pronti a sporcarci le mani e a essere sul pezzo”, ha detto Conte che ha poi espresso anche un pensiero sui nuovi acquisti: “McTominay e Gilmour alzano il livello. Il nostro intento è creare una rosa dove ci sia competizione, senza posti garantiti”. Infine anche un pensiero su Folorunsho: “È un lavoratore, un bravo ragazzo. darà un contributo importante, siamo contenti che sia con noi”,

Per quanto riguarda le aspettative che lui stesso ha riposto nella rosa, Conte ha dichiarato di “aspettarsi continuità di prestazioni e risultati del gruppo. Mi aspetto che i nuovi arrivati si inseriscano quanto prima nel nostro contesto”. Poi, su Lukaku, ha aggiunto: “Ha utilizzato questa sosta per entrare a pieni giri, c’è stato grande impegno da parte sua. C’è grande predisposizione da parte sua sta migliorando. Vedremo se partirà dal 1′, ci sono ancora due allenamenti. Kvara? Anche lui è da valutare”.

