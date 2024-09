L'ala georgiana è in dubbio per la sfida contro il Cagliari

Brutta notizia per Antonio Conte e il Napoli. L’impiego di Kvicha Kvaratskhelia nella prossima partita di campionato contro il Cagliari è infatti in dubbio. L’ala georgiana ha accusato un infortunio in nazionale, riportato nel match vinto contro l’Albania.

Kvara ha lasciato il campo al 75esimo dopo aver preso una forte botta, ed è quindi da vedere se alla ripresa il tecnico salentino potrà schierarlo nella trasferta isolana: nonostante non si parli di qualcosa di grave, ‘Kvaradona‘ potrebbe essere preservato per i prossimi impegni.

