La famiglia: "È controllato da un'equipe di medici quotidianamente"

Totò Schillaci, ex attaccante di Messina, Juve e Inter, celebre per le sue prestazioni ai Mondiali di Italia 1990, è ricoverato in ospedale “in condizioni stabili” ed è controllato “da un’equipe di medici continuamente notte e giorno”. Lo precisa tramite una story su Instagram la famiglia dell’ex calciatore, 59 anni, “visto le innumerevoli chiamate di molte testate giornalistiche e visto le brutte notizie che circolano“. Nelle ultime ore sui social sono circolate diverse fake news relative alla morte di Schillaci, fortunatamente smentite dalla famiglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata