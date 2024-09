L'attaccante ha un problema muscolare all’adduttore. Si tenta il recupero per la sfida contro il Genoa

Brutte notizie per la Roma dal ritiro dell’Ucraina. Artem Dovbyk salterà le partite di Nations League contro Albania e Repubblica Ceca in programma rispettivamente il 7 e il 10 settembre. Lo fa sapere la Federcalcio ucraina. L’attaccante, come si legge sul sito della Federazione, ha accusato l’infortunio “mentre era alla Roma” e “non gli ha permesso di lavorare pienamente col gruppo”. Dopo un esame effettuato a Praga che ha evidenziato che il percorso di recupero è più lungo del previsto, è stata presa la decisione di rimandare il 27enne in Italia.

Si tenta il recupero per Genoa-Roma

Al calciatore è stato diagnosticato un problema muscolare all’adduttore che ha accusato dopo il match di Torino contro la Juventus. A quanto si apprende il club giallorosso proverà a recuperare il giocatore per la sfida contro il Genoa, alla ripresa di campionato.

