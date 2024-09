La replica del portoghese arriva dopo le parole dell'ex calciatore che aveva criticato l'atteggiamento tenuto durante il cooling break di Lazio-Milan

Rafael Leão risponde su X a Paolo Di Canio postando una foto dell’ex calciatore che fa il braccio teso allo stadio Olimpico. La replica dell’attaccante del Milan arriva dopo le parole dell’ex centravanti che aveva attaccato Leão e Theo Hernandez per l’atteggiamento tenuto durante il cooling break di Lazio-Milan. I due, infatti, inizialmente tenuti tra le riserve dal tecnico rossonero Paulo Fonseca, avevano deciso di non avvicinarsi alla panchina per ascoltare le indicazioni del loro allenatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata