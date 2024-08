Fatta per lo scambio Saelemaekers-Abraham tra Roma e Milan. Cataldi vicino alla Fiorentina

Si chiude a mezzanotte l’ultimo giorno del calciomercato estivo per la Serie A. Ecco tutte le notizie sulle principali trattative del giorno, IN DIRETTA.

Napoli, operazione in chiusura per Gilmour

Vicina la chiusura dell’operazione per l’arrivo a Napoli di Billy Gilmour: il centrocampista scozzese classe 2001 ha ricevuto l’ok per la partenza da parte del Brighton, secondo quanto riporta Sportitalia, e le visite mediche dovrebbero essere a breve.

Danilo Cataldi vicino alla Fiorentina

Vicino l’accordo tra Lazio e Fiorentina per il trasferimento a Firenze del centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi. Lo riporta calciomercato.com. La formula trovata sarebbe quella del prestito gratuito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro.

Fatta per Manu Koné alla Roma, atteso oggi nella Capitale

Trovato l’accordo tra la Roma e il Borussia Moenchengladbach per Manu Koné. Il centrocampista francese è atteso oggi nella Capitale. Koné arriva al posto di Bove, che sta chiudendo con l’Eintracht Francoforte.

Walukiewicz al Torino, all’Empoli Pellegri e Sazonov

È ufficiale il trasferimento di Sebastian Walukiewicz dall’Empoli al Torino. Il difensore, che arriva in granata a titolo definitivo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva. Contestualmente il club comunica la cessione dell’attaccante Pietro Pellegri e del difensore Saba Sazonov ai toscani. I due giocatori si trasferiscono con la formula del prestito sino al 30 giugno 2025 con opzione per l’acquisto definitivo.

Asse Roma-Milan: fatta per lo scambio Saelemaekers-Abraham

È fatta per lo scambio tra la Roma e il Milan, con Alexis Saelemaekers che sbarca a Fiumicino per le visite mediche con i giallorossi e Tammy Abraham che passerà in rossonero. Intanto nella notte ha fatto il suo ritorno in Francia Kevin Danso dopo la mancata idoneità delle visite mediche con la Roma: “Il club si interroga sulle ragioni di fondo della mancata validazione” dell’idoneità, spiega il Lens in una nota, “per un giocatore attentamente monitorato con alle spalle stagioni con più di 30 partite sia sui campi francesi che internazionali”. Al suo posto, il ds Ghisolfi sembra alle battute finali per Tiago Djalo della Juventus che arriverà in prestito con diritto di riscatto.

