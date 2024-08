I viola cercando di inserirsi per il belga, che però è vicino all'Everton

Ultime 48 ore di calciomercato e le squadre di Serie A sono al lavoro per dare gli ultimi ritocchi alle loro rose. Tra queste c’è la Fiorentina, che è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo, data anche la possibile partenza nei prossimi giorni di Sofyan Amrabat, che potrebbe andare in Turchia al Fenerbahce. Secondo quanto riporta Sky Sport, il primo obiettivo per i viola sarebbe Martin Baturina della Dinamo Zagabria, ma il ds Daniele Pradè starebbe puntando anche Orel Mangala, belga classe 1998 dell’Olympique Lione. Mangala, che lo scorso anno ha giocato metà stagione al Nottingham Forest in Premier League prima di passare ai francesi a gennaio, sarebbe vicino all’Everton, ma la trattativa non si è ancora conclusa. La Fiorentina avrebbe dunque intenzione di inserirsi, puntando a un prestito con diritto di riscatto. Mediano di 1.78 che ha tra le caratteristiche migliori la forza fisica, Mangala ha fatto parte della nazionale belga a Euro 2024 giocando in quattro partite.

