Per l'ala azzurra pronto un quadriennale da circa 12 milioni di euro a stagione

Sta per concretizzarsi il trasferimento di Federico Chiesa al Liverpool. L’attaccante bianconero, ha già detto sì in linea di principio al trasferimento ad Anfield, è in volo verso l’Inghilterra per la chiusura della trattativa. Il Liverpool è pronto a offrirgli un contratto di quattro anni. Si ritiene che siano in corso trattative per un compenso iniziale di 10 milioni di sterline (12 milioni di euro) più bonus. Ripreso mentre scendeva da un’auto, Chiesa ha detto all’emittente Sportitalia: “Sono felicissimo di questa nuova avventura. Un saluto ai tifosi bianconeri, vi porterà sempre nel cuore. Se dispiace lasciare così la Juventus? Dispiace ma per questa nuova avventura non vediamo l’ora, io e la mia famiglia”.

