Visite mediche previste per mercoledì

Telenovela finita, è fatta per Koopmeiners alla Juventus. All’indomani del successo a Verona, con tanto di primato in solitaria in classifica, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha chiuso con l’Atalanta per il primo grande obiettivo di mercato del club bianconero. Il centrocampista olandese, che da tempo si era promesso alla Vecchia Signora, domani svolgerà le visite mediche al J Medical e poi firmerà il contratto da 4,5 milioni netti l’anno per 5 stagioni. La Dea ha ceduto a un offerta, che tra parte fissa e bonus, si avvicina ai 60 milioni, la cifra stabilita dalla società nerazzurra per far partire il suo talento. Koop potrebbe essere a disposizione di Thiago Motta per il big match di domenica sera contro la Roma.

