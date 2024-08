Roberto Calenda su X: "Ha fatto la storia in azzurro e ha ancora tanto da dire in Europa"

“Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club”. Così Roberto Calenda, agente di Osimhen, in un post su X a proposito della situazione dell’attaccante nigeriano da tempo ai margini del Napoli in attesa di essere ceduto.

“Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio“, ha aggiunto Calenda di fatto annunciando il no alle offerte del club dell’Arabia Saudita dell’Al Hilal emerse nelle ultime ore.

