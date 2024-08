Oggi prevista la firma del contratto

Tomás Palacios è arrivato oggi al Coni a Milano per sostenere le visite mediche necessarie per ottenere l’idoneità sportiva, il difensore classe 2003 poi nel pomeriggio sarà nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione per la firma del contratto. Ad attendere il giocatore argentino fuori dal Coni tanti giornalisti e un gruppetto di tifosi nerazzurri che Palacios ha salutato al termine delle visite mediche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata