L'affare per l'arrivo di Billy Gilmour dal Brighton non si sblocca

L’affare per l’arrivo di Billy Gilmour dal Brighton non si sblocca, e allora il Napoli, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, reintegra nel gruppo Gianluca Gaetano: uno sviluppo inaspettato a meno di dieci giorni dalla fine del calciomercato e che potrebbe avere un impatto anche sul mercato di altre squadre di serie A. Una su tutte il Cagliari, con cui il classe 2000 ha giocato lo scorso girone di ritorno segnando 4 gol in 11 partite, che è molto interessato a una reunion con il trequartista. La situazione però è fluida, e tutto dipenderà dagli eventuali arrivi last minute per la mediana di Conte: oltre a Gilmour, i partenopei sarebbero interessati anche a McTominay del Manchester United, ma servono cessioni per avere le risorse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata