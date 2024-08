I rosanero devono riparare all'infortunio di Alfred Gomis e pensano al 37enne

Salvatore Sirigu di nuovo tra i pali del Palermo, più di dieci anni dopo aver giocato l’Europa League con i rosanero nella stagione 2010-11? Il clamoroso ritorno, secondo quanto riporta Sky Sport, potrebbe concretizzarsi quest’anno in Serie B: il Palermo è infatti alla ricerca di un portiere dopo il grave infortunio riportato da Alfred Gomis nel match di venerdì scorso contro il Brescia. E tra le opzioni allo studio della dirigenza siciliana ci sarebbe proprio Sirigu, 37 anni, ex Psg e terzo portiere dell’Italia vincitrice a Euro 2021. Lo scorso anno Sirigu ha difeso la porta del Fatih Karagumruk in Turchia, ma ora è svincolato e potrebbe quindi arrivare a costo zero. Con il Palermo, allora di Zamparini, Sirigu giocò le stagioni 2009-10 e 2010-11, chiuse rispettivamente al quinto e all’ottavo posto in Serie A.

