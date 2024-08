I catalani starebbero riflettendo sull'offerta, ma il giocatore non avrebbe intenzione di andarsene

Si scalda il calciomercato internazionale negli ultimi giorni prima della chiusura degli scambi, e tra le squadre potenzialmente più attive sia in entrata che in uscita c’è il Barcellona di Hansi Flick. I blaugrana sarebbero all’assalto per l’acquisto di Rafael Leao dal Milan, ma allo stesso tempo potrebbero registrare l’uscita del giovane talento Ferran Torres: stando a quanto riporta Mundo Deportivo, infatti, il Newcastle avrebbe fatto un’offerta per l’ala spagnola classe 2000, che ha giocato titolare nel debutto del Barcellona contro il Valencia nella Liga. I catalani starebbero riflettendo sull’offerta, che darebbe più flessibilità per eventuali colpi in entrata, tra cui potenzialmente proprio Leao, ma Torres non avrebbe intenzione di andarsene e giocarsi potenzialmente il posto da titolare. Lo scorso anno Torres, che è arrivato al Barcellona dal Manchester City a gennaio 2022 per 55 milioni di euro, ha giocato 40 partite tra tutte le competizioni e segnato 11 gol. Con la Spagna a Euro 2024 ha giocato in 5 partite e segnato un gol contro l’Albania.

