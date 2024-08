L'operazione è complicata ma i blaugrana hanno un alleato di altissimo livello: l'agente Jorge Mendes

Il Barcellona punta all’ingaggio di Rafael Leao. Stando a quanto riporta la stampa spagnola il club blaugrana nell’ultima fase del mercato si sta concentrando per provare a rinforzarsi con un’ala di livello ‘top’. Dopo aver effettuato un casting prima dell’inizio del mercato e concentrato gli sforzi su Nico Williams dell’Athletic di Bilbao, il Barça ha iniziato a valutare le alternative dopo aver fallito l’operazione per il navarrese. A Deco piaceva molto Luis Díaz ma il Liverpool non vuole lasciarlo partire.

Un’altra opzione di alto livello è Rafael Leao (25 anni), esterno del Milan, ed è lui che il Barcellona ora vuole concretizzare contro il tempo, come ha appreso Mundo Deportivo. L’operazione è complicata ma il Barça ha a suo favore un alleato di altissimo livello: l’agente Jorge Mendes. Tutto questo, senza dimenticare che è un calciatore che il presidente Laporta ha sempre amato. Nel caso in cui questa operazione, di grande importanza, non andasse a buon fine, ci sono alternative più ‘economiche’ come Kingsley Coman (Bayern) e Federico Chiesa (Juventus). Il nazionale portoghese ha un contratto con il Milan fino al 2028 e il suo valore di mercato si aggira sui 90-100 milioni. Leao ha firmato il rinnovo a giugno 2023 convinto di poter crescere nel club lombardo e aspirare a brillare in Europa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata