La partita stasera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino

La Juventus è pronta per iniziare la stagione 2024/2025 e la prima avversaria che affronterà sarà il Como, promossa alla fine della scorsa annata nella massima serie. Il match tra bianconeri e lariani, in programma nella serata di oggi – lunedì 19 agosto – alle 20.45 all’Allianz Stadium, chiuderà il palinsesto della prima giornata di campionato. Di seguito la lista dei convocati che Thiago Motta ha diramato in vista della sfida contro la formazione lombarda: Perin, Bremer, Gatti, Locatelli, Danilo, Vlahovic, Yildiz, McKennie, Thuram, Fagioli, Weah, Pinsoglio, Douglas Luiz, Cambiaso, Di Gregorio, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula.

