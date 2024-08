L'allenatore giallorosso: "Parlo della situazione con delicatezza, non posso commentare delle voci"

“Dybala? Abbiamo sentito che c’è qualcosa, ma viene con noi. È convocato. Io posso solo parlare della situazione con delicatezza, da allenatore non posso commentare delle voci. Paulo spiegherà quello che è successo in questi giorni”. Così l’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato al Cagliari.

“Non ci sono indisponibili – ha aggiunto De Rossi -. Paredes giocherà con la primavera perché è squalificato, siamo contenti del sostegno del settore giovanile. Le mie speranze sono quelle di altri 10 allenatori, spero di continuare a vedere l’entusiasmo e la dedizione al lavoro dei ragazzi”.

“Niente e nessuno è più importante della Roma. Io non ho interesse o obbligo di silenzio. Io voglio una squadra forte e risultati buoni. Sono qui per fare una grande stagione con la Roma, sono qui per lasciare la Roma in una posizione di classifica superiore a quella che ho trovato” le parole del tecnico giallorosso. “Soulé? Negli Under 23 è uno dei primi in tutte le statistiche, noi dovremo essere bravi a metterlo a suo agio. Una menzione però anche per tutti gli altri ragazzi che stanno tenendo il livello di questa squadra alto”, ha aggiunto.

