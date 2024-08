Il match alle 21 allo Stadio Nazionale di Varsavia. Esordio di Mbappé con la maglia dei Blancos

Questa sera alle ore 21 scendono in campo Real Madrid e Atalanta. La squadra di Carlo Ancelotti e quella di Gian Piero Gasperini si sfideranno per la Supercoppa Uefa, trofeo che ogni anno vede sfidarsi il club vincitore della Champions League e quello dell’Europa League.

I Blancos e i Nerazzurri scenderanno in campo nello Stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia. Per l’Atalanta probabile formazione con De Ketelaere e Lookman in attacco e Musso tra i pali, assenti Toloi, Scamacca e Zaniolo, oltre a Koopmeiners. Per il Real formazione stellare con Bellingham, Rodrygo e Mbappé.

