Feliciani per Genoa-Inter. Marcenaro per Juve-Como, Maresca arbitrerà Milan-Torino

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato della Serie A 2024-25. Ermanno Feliciani è stato designato come arbitro della sfida Genoa-Inter, gara valida per la prima giornata di campionato, di Serie A in programma sabato alle 18.30. Per altre sfide del primo turno Parma-Fiorentina, in programma al Tardini alle 18.30 verrà diretta da Giovanni Ayroldi. Per Juve-Como in programma lunedì 19 alle 20.45 l’arbitro sarà Matteo Marcenaro. Queste le altre designazioni: Empoli-Monza (Fabbri), Milan-Torino (Maresca), Bologna-Udinese (Ferrieri Caputi), Verona-Napoli (Marchetti), Cagliari-Roma (Penna), Lazio-Venezia (Tremolada), Lecce-Atalanta (Dionisi),

