Fonti vicine all'operazione non vedono probabile che il club saudita possa raggiungere quella cifra ma avrebbe già offerto circa 200 milioni

Aumenta l’incertezza sul futuro del 24enne Vinicius. Quella che ieri sembrava l’ennesima voce di mercato sta prendendo forma con il passare delle ore. L’Al Ahli, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘Marca’, si è rivolto al Real Madrid per informarsi su una possibile partenza del calciatore brasiliano per il Medioriente. La risposta del club madrileno è stata chiara e diretta: la clausola rescissoria è di 1 miliardo di euro. Fonti vicine all’operazione non vedono probabile che il club saudita possa raggiungere quella cifra, che sarebbe la più costosa operazione di mercato nella storia dello sport mondiale. In ogni caso, Al Ahli avrebbe già offerto al Real Madrid una cifra per Vinicius superiore alla sua valutazione teorica di mercato, che si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare sempre secondo il quotidiano spagnolo un nuovo contatto tra l’Al Ahli e il Real Madrid.

