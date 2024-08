I tre tecnici ancora senza squadra alla vigilia della nuova stagione

Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Stefano Pioli. Tre allenatori che hanno vinto almeno uno scudetto, un punto in comune: inizieranno la stagione 2024/2025 non in panchina, ma guardando la Serie A dalla tv. Tre assenze pesanti con motivazioni diverse. Massimiliano Allegri ha lasciato la Juve in modo tribolato con un trofeo, la Coppa Italia vinta contro l’Atalanta, che ha dato un senso a una stagione complicata. Le tensioni seguite al divorzio tra il livornese e il club bianconero sembrano comunque almeno in parte superate. E domenica, la società torinese si è ricordata del 57esimo compleanno dell’allenatore facendogli gli auguri tramite i propri canali social. Il nome di Allegri è stato accostato anche alla Nazionale dopo il deludente Europeo di Germania, ma è stata una suggestione di poche ore.

Diversa la storia di Stefano Pioli. Dopo l’addio al Milan il tecnico parmigiano è stato vicinissimo all’Al Ittihad, una trattativa sfumata sulla linea del traguardo, pare, a causa del no secco della stella del club arabo Karim Benzema. Nessun dramma per Pioli che è un tecnico abituato a entrare a in corsa e a portare a causa il risultato. Non a caso il suo ciclo al Milan, che ha avuto come punto più alto lo scudetto del 2022, è iniziato proprio a stagione avviata. C’è poi Maurizio Sarri. Dei tre, lui è l’unico che si è dimesso a inizio dello scorso aprile. Sembrava vicinissimo alla Fiorentina che però ha puntato tutto su Raffaele Palladino. Il tecnico Campione d’Italia 2020 cerca un progetto che possa dargli nuove motivazioni e nuovi stimoli, difficile capire quale possa essere.

Allegri, Pioli, Sarri: tre vincenti a spasso, ma non sono gli unici. Guardando in giro per l’Europa c’è Zinedine Zidane che aspetta una chiamata così come anche Sergio Coinceçao ed Edin Terzic finalista con il Borussia Dortmund nell’ultima Champions League.

