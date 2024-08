Diletta Leotta

Serie A su Dazn, Sky e TimVision mentre Mediaset punta sulla Coppa Italia

Scatta il campionato di calcio e comincia anche la corsa al telecomando. Nella griglia di partenza pigiano sull’acceleratore i network. Dazn e Sky in prima fila per la Serie A. Ma occhio a Tim Vision. Mentre Amazon Prime pensa alla Champions e Mediaset alla Coppa Italia. E la Rai? Si accontenta degli highlights.

Dazn: Diletta Leotta, Pierluigi Pardo e Giorgia Rossi il trio d’attacco

Dazn ha i diritti per trasmettere tutte le partite della Serie A e della Serie B per quest’ultima è stato firmato l’accordo fino al 2027. Le novità di questa nuova stagione della massima serie sono il fatto che lo ‘Stadio’ riacquisterà la sua centralità diventando il nuovo studio ‘fisico’ con il volto di punta Diletta Leotta che condurrà – in occasione di tutti i top match – il nuovo ‘Show da Stadio live’ con oltre 120 minuti di diretta tra pre e post partita. La domenica dalle 22:30 circa si accenderà in app il nuovo live show della domenica. Per la prima volta alla conduzione del programma di punta di Dazn c’è Giorgia Rossi, altro volto tra i più apprezzati del network. Fanno parte della squadra degli opinionisti Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Marco Parolo, Dario Marcolin. Ospite speciale Christian Vieri. Fanno il loro debutto su Dazn Giusy Meloni e l’ex calciatrice Regina Baresi che entreranno nel roster rispettivamente come conduttrice da stadio e voce tecnica nella telecronaca delle partite. Poi c’è la ‘novità arbitrale’ di Manuela Nicolosi che si alternerà a Luca Marelli per analizzare, in diretta e nel post-partita, le principali decisioni arbitrali prese sui campi di Serie A. Pierluigi Pardo è ‘il capitano’ della squadra dei telecronisti. Debuttano come ‘conduttori dal campo’ Tommaso Turci, Federica Zille e Marco Russo. Per quanto riguarda i costi dell’abbonamento che comprende nel pacchetto tutta l’offerta sportiva ci sono ‘Dazn Standard’ annuale con pagamento anticipato in unica soluzione a 359 euro, pari a 29,92 euro al mese e ‘Dazn Plus’ il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 599 euro, pari a 49,91 euro al mese.

Sky: 1900 partite in 11 mesi con tutte le gare delle coppe europee

Su Sky la nuova stagione calcio 2024-2025 prevede 11 mesi non stop con oltre 1.900 partite e più di 4.000 ore di diretta. Ovviamente oltre alla Serie A ci sono le coppe europee. Della Champions League va subito detto che delle 5 italiane al via nessuna partita verrà trasmessa in chiaro. Perché Mediaset non ha più i diritti, ha scelto la Coppa Italia in esclusiva. Le partite andranno tutte in paytv su Sky Sport e il mercoledì una di cartello su Amazon Prime. In chiaro su Tv8 il martedì c’è una partita delle squadre straniere più quotate ma niente italiane. Per quanto riguarda la Serie A in questa stagione Sky conferma 3 match su 10 a turno ma potrà trasmettere 30 delle migliori 76 partite del campionato. Quindi tornano i big match. Nel dream team di Sky Sport arrivano Zvonimir Boban, Riccardo Montolivo, Blerim Dzemaili, Massimo Gobbi e Michele Padovano, con Stefano Borghi che entra nella squadra di telecronisti. Tornano i commenti autorevoli di Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena e Nando Orsi. L’abbonamento Sky con i pacchetti Sky Tv+Sport+Calcio costa 45,80 euro al mese, quello Sky Tv (serie e show di Sky) + Sky Sport 37.80 euro al mese. Sky Tv (serie e show di Sky) + Sky Calcio 22.90 euro al mese.

TimVision, abbonamento a Dazn compreso nel prezzo

TimVision con un unico abbonamento fa vedere le dieci partite di ogni giornata di Serie A (grazie all’accordo pluriennale con Dazn) insieme con tutti i contenuti sportivi trasmessi da Dazn, da discovery+ con i canali Eurosport e l’intrattenimento di Disney+ e Infinity+. L’abbonamento, in promozione fino al 29 settembre è a 24,99 al mese per i primi tre, poi 34,99 mese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata