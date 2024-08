Il terzino del Tottenham andrà a rinforzare la fascia destra di Paulo Fonseca

Trattativa in chiusura per l’arrivo del terzino destro brasiliano Emerson Royal al Milan. Secondo quanto riportano Gianluca Di Marzio e la Gazzetta dello Sport, il club rossonero starebbe limando gli ultimi dettagli con il Tottenham, attuale squadra del giocatore, per chiudere un accordo che porterà 15 milioni di euro più bonus nelle casse degli inglesi. Il brasiliano, che starebbe solo attendendo il via libera per organizzare le visite mediche, andrà a rinforzare la fascia destra della squadra di Paulo Fonseca dopo l’infortunio nella tournee Usa di Alessandro Florenzi: per lui si prefigura un ballottaggio con capitan Davide Calabria.

Chi è Emerson Royal

La scorsa stagione, Emerson Royal ha totalizzato 22 presenze e un gol in Premier League con la maglia degli Spurs. Forza fisica, velocità e capacità di coprire l’intera fascia destra sono le sue principali caratteristiche. Prima di arrivare al Tottenham, Emerson ha giocato in Spagna, dove ha vestito le maglie del Real Betis e del Barcellona (dove però ha collezionato solo tre presenze). Non ha passaporto comunitario, quindi dopo di lui e Pavlovic il Milan non potrà tesserare altri extracomunitari.

