Prestito con riscatto nel 2025 per il difensore francese, un'operazione da 35 milioni di euro

Si avvicina un colpo in difesa per la nuova Juventus di Thiago Motta. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero vicini a chiudere un affare con il Nizza per il trasferimento a Torino di Jean-Clair Todibo. Per il 24enne si profila un prestito oneroso da 7-10 milioni con riscatto nel 2025, per un’operazione da un totale di 35 milioni di euro. Ma, prima di poter chiudere l’affare, al dg Giuntoli sarebbe necessaria una cessione, e il primo indiziato sarebbe Dean Hujsen, su cui ci sono Stoccarda, Wolfsburg e Psg.

Chi è Jean-Clair Todibo

Ex Barcellona (ma con solo quattro presenze in Liga) e Schalke 04, Todibo è al Nizza dal 2021. Gioca difensore centrale sfruttando l’altezza di 1,90 m, ma può anche ricoprire il ruolo di centrocampista difensivo. La sua combinazione di fisicità e tecnica lo rende un difensore moderno e completo​. In 115 partite con il Nizza ha segnato due reti, e nel 2023 ha fatto il suo debutto con la nazionale francese.

